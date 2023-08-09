شبيبة القبائل تدعم صفوفها بصفقة جديدة

نجحت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، في تدعيم صفوفها بصفقة جديدة، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة شبيبة القبائل، عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” عن تعاقدها مع المدافع عبد الحميد دريس، قادما من نجم مقرة.

كما أوضحت مسؤولي النادي القبائلي، عن توقيع المدافع دريس، على عقد يربطه بالفريق لخمسة سنوات.

وبهذا يكون عبد الحميد دريس، مدافع المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، الصفقة السابعة لشبيبة القبائل هذا الصيف.