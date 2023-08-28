شبيبة القبائل تدعم صفوفها بمهاجم جديد

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، عن تدعيم صفوفها بمستقدم جديد، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مسؤولي شبيبة القبائل، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدهم مع المهاجم التنزاني، سيمون ماسوفا.

كما اوضحت إدارة النادي القبائلي، بأن ماسوفا، أمضى على عقد يربطه بالفريق لمدة موسمين، بعد اتفقهما على جميع التفاصيل.

وبهذا يكون سيمون ماسوفا، ثاني لاعب افريقي، ينظم إلى شبيبة القبائل هذا الصيف، بعد الغابوني ايسانغ ماتوتي.