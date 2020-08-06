شبيبة القبائل تدعم فئة الشبان بموهبة جديدة من أمل الأربعاء

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الخميس، عن ضمها للموهبة الشابة العرفي حذيفة، الذي سيدعم فئة الشبان للكناري.

وتحدث مناجير الفئة الشبانية في شبيبة القبائل، عبد الرزاق جحنيطه، عن مستقدمه الجديد، أين اعتبره موهبة تستحق المتابعة.

وصرح جحنيط للموقع الرسمي لشبيبة القبائل: “العرفي، يعد موهبة كروية قمنا باستقدامه من أمل الأربعاء، بعدما وافق على عرض الشبيبة دون تردد، رغم العروض العديدة التي كان يحظى بها”.

وأضاف مناجير الكناري: “هذا اللاعب ذكرني بنفسي عندما أمضيت للكناري، بالنظر لطموحه وعزيمته الكبيرة في النجاح والتألق في هذا النادي الكبير”

وتابع عبد الرزاق جحنيط: “العرفي حذيفة، يعد موهبة تستحق الاهتمام، كونه سيكون مفيدا لكرة القدم الجزائرية، وشبيبة القبائل بصفة خاصة، وأتمنى أن يحظى بدعم الجميع”.

يذكر أن العرفي حذيفة (19 عاما)، لاعب المنتخب الوطني لأقل من (20 عاما)، يشغل منصب لاعب جناح (أيسر، أيمن)، وسبق له المشاركة رفقة شبان الخضر في الكأس العربية للشباب بالسعودية.