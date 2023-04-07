شبيبة القبائل تردّ حول حرمانها من الجمهور في مباراة بارادو

طالبت إدارة فريق شبيبة القبائل من والي الجزائر بالتدخل لإعادة النظر في قرار منع الجمهور في حضور مباراة نادي باردو والكناري.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل في بيان لها، اليوم الجمعة، تطالب بضرورة منح الضوء الأخضر لحضور الجمهور في مدرجات ملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء.

وستجري المباراة يوم الاحد، التي سيديرها الحكم يوسف قاموح.

كما قالت إدارة الكناري، أنها لا تريد التعامل معها بسياسة الكيل بميكيالين، خاصة وانها مقبلة على مواجهات حاسمة في البقاء من عدمه في القسم الأول.

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