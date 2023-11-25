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الرياضة

شبيبة القبائل ترد على البوسني سمايلاجيتش

بقلم محمد لمين صحراوي
شبيبة القبائل ترد على البوسني سمايلاجيتش
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طمأنت إدارة شبيبة القبائل، أنصارها بخصوص قضية المهاجم البوسني سمير سماجلجيتش، الذي تم فسخ عقده شهر سبتمبر الماضي.

وكان اللاعب البوسني، قد نشر أمس الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” خبرا يعلن من خلاله كسبه قضيته ضد الشبيبة على مستوى “الفيفا”.

وقالت إدارة الشباب في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” إن عقد البوسني سماجلجيتش، تم فسخه بطريقة قانونية. وبترخيص من لجنة المنازعات يوم الـ 6 سبتمبر 2023، بسبب غيابه الطويل عن الفريق.

مشيرة إلى أن اللاعب توجه بعدها إلى “الفيفا”، التي تلقت تفاصيل مغايرة حول وضعية اللاعب، وحسمت لصالحه.

كما أوضحت الإدارة القبائلية بأنها تملك الحق في الطعن في قرار “الفيفا” على مستوى المحكمة الرياضية الدولية “تاس”.

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