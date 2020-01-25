شبيبة القبائل ترفع التحدي من الكونغو

يلعب فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم السبت، آخر فرصة له في رابطة أبطال إفريقيا، خلال مواجهته نادي فيتا كلوب الكونغولي.

ويسعى رفقاء القائد نبيل سعدو، للعودة بالفوز من الكونغو، خلال مواجهة فيتا كلوب، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة الأبطال.

وسيكون الكناري، مجبرا على تحقيق النقاط الثلاث في هذه المواجهة، للحفاظ على حظوظهم، وانتظار نتيجة مباراة الترجي، أمام الوداد، لتحديد مصيرهم في رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن شبيبة القبائل، يحتل المرتبة الثالثة في هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد نادي فيتا كلوب، في المرتبة الأخيرة، برصيد نقطة واحدة.