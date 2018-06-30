شبيبة القبائل تستأنف التدريبات في إنتظار وصول المدرب الجديد

إستأنف فريق شبيبة القبائل، تدريباته، أمس الجمعة، بمركز الإطعام والفندقة بعين البنيان، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأشرف كل من مراد كعروف، ورحو سليمان، على هذه الحصة التدريبية، بحضور معظم لاعبيي الفريق بما فيهم المستقدمين الجدد.

وشهدت هذه الحصة التدريبية أيضا، حضور مدافع الفريق، سعيد بلكلام، رغم عدم اتضاح الرؤية، بخصوص وضعيته في الفريق لحد الآن.

وستواصل الشبيبة، تحضيراتها تحت قيادة الثنائي كعروف، ورحو، في انتظار ترسيم التحاق المدرب الجديد فرانك دوما، بالفريق، والمقرر الثلاثاء المقبل.