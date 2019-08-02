شبيبة القبائل تستعد للمريخ بمواجهة السياربي

يخوض فريق شبيبة القبائل، آخر إختبار له اليوم الجمعة، أمام شباب بلوزداد، استعدادا للمباراة القوية التي تنتظره أمام المريخ السوداني.

وبرمج الطاقم الفني لشبيبة القبائل، هذه المباراة الودية التحضيرية، أمام شباب بلوزداد، لتكون اختبارا حقيقيا للاعبين، قبل استضافتهم نادي المريخ السوداني.

ويسعى مدرب الشبيبة، هوبير فيلود، منح لاعبيه وقت منافسة أكبر، وأخذ فكرة حقيقية عن امكانياتهم أمام منافس محترم كشباب بلوزداد.

وستجرى هذه المباراة، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، سهرة اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة الـ(20:00)، وبدون جمهور.

يذكر أن شبيبة القبائل، سيستظيف نادي المريخ السوداني، يوم 9 أوت الجاري، بملعب “بجاية”، لحساب ذهاب الدور الأول من رابطة أبطال إفريقيا.