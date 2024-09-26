شبيبة القبائل تستعرض قميص الموسم الجديد

استعرضت إدارة شبيبة القبائل، القميص الرسمي للفريق، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2024-2025، والذي سيدشّنه النادي غدا الجمعة، بمواجهة أولمبيك أقبو، ضمن الجولة الـ 2 من البطولة، بعد تأجيل جولة الافتتاح أمام مولودية الجزائر.

ونشر الحساب الرسمي للشبيبة عبر “فيسبوك” اليوم الخميس، قميص الفريق، من تصميم شركة الألبسة الرياضية “كابا”.

وحمل القميص الرسمي، اللونين الأساسيين للشبيبة، الأصفر والأخضر، بينما جاء القميص الاحتياطي باللون الأبيض وبعض التفاصيل الصغيرة، باللونين الأساسيين.