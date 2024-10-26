شبيبة القبائل تستعيد نغمة الانتصارات من بوابة اتحاد خنشلة

تمكن نادي شبيبة القبائل، اليوم السبت، من العودة إلى سكة الانتصارات، بعد تحقيق الفوز أمام الضيف والمنافس في الجولة السادسة من الرابطة المحترفة، إتحاد خنشلة.

وبنتيجة هدف دون رد، من تسجيل المهاجم، والتر بواليا، في الدقيقة الـ27 من الشوط الأول.

ورفعت الشبيبة رصيدها للنقطة التاسعة، وارتقت للمركز الخامس في سلم الترتيب، بعد مرور 6 جولات من الرابطة المحترفة.

كما يعد هذا الفوز، الأول لأشبال المدرب، بن شيخة، بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من شباب قسنطينة و مولودية وهران في البطولة.

أما اتحاد خنشلة، يواصل سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم، حيث سجل الفريق ثاني هزيمة هذا الموسم، بعد الخسارة أمام المولودية في الجولة الخامسة، وتحقيق “السيسكاوة” ثلاثة تعادلات أمام شبيبة الساورة، شباب بلوزداد و جمعية الشلف، والاكتفاء بفوز وحيد أمام ترجي مستغانم. حيث يحتل الفريق المركز 12 في سلم ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط.