شبيبة القبائل تستفيق في البطولة على حساب سوسطارة

تمكن فريق شبيبة القبائل بقيادة المدرب المؤقت محمد لاسات من الاستفاقة والعودة إلى الطريق الصحيح على حساب اتحاد العاصمة بعد الفوز بهدف مقابل صفر.

وسجّل الهدف الوحيد المهاجم الشاب بركان المستقدم حديثا من فريق أولمبيك أقبو.

كما عرفت المباراة ندية كبيرة جدا في وسط الميدان و في الهجوم التي انتهت لصالح الشبيبة القبائلية بفضل دعم الأنصار كذلك.

و سجّل الفريق القبائلي أول انتصار منذ رحيل المدرب يوسف بوزيدي، بعد خسارة أمام اتحاد خنشلة و تعادل امام بارادو.

في حين فشل الفريق العاصمي في تحقيق الاستفاقة على حساب الكناري، رغم الخسارة القاسية امام بارادو في الجولة الماضية.

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