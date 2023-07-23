شبيبة القبائل تسرّح الرباعي أوقاسي وبن يوسف ومجادل وقمرود

أعلنت إدارة شبيبة القبائل تسريح الرباعي. جوبا أوقاسي وبن يوسف وعبد الرحمان مجادل إلى جانب محمود قمرود.

كما أكدت، في بيان لها، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن الطلاق بينها وبين مدرب حراس المرمى لياس بن حاحا.

وشكرت إدارة “الكناري” الجميع على ما قدموه طيلة الفترة التي قضوها في الفريق، متمنية النجاح لهم في تحدياتهم المقبلة.

وكشفت إدارة الفريق. مسعاها في التعاقد مع عدد من اللاعبين مستقبلا، التي سيعلن عن عدد من الأسماء منها في قادم الأيام.

يشار إلى ان الفريق القبائلي سرّح في وقت سابق كل من لمين واتار ورضوان زردوم.

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