شبيبة القبائل تسعى للتأكيد أمام الجيش الملكي وترسيم تأهلها

يواجه فريق شبيبة القبائل، اليوم الأحد، ضيفه الجيش الملكي المغربي، بملعب “1 نوفمبر بتيزي وزو، لحساب لكأس الكاف.

ويطمح الكناري لتأكيد نتيجة مباراة الذهاب، أين أطاح بفريق الجيش الملكي، على أرضية ميدانه بنتيجة 1-0، من أجل ترسيم تأهلهم.

ويدرك أشبال المدرب هنري سطمبولي، أن مهمتهم لن تكون سهلة، أمام ضيفهم المغربي، كون هذا الأخير يسعى لتدارك ما فاته.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، بنادي الجيش الملكي المغربي، تدخل ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف.

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