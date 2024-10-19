شبيبة القبائل تسقط أمام “الحمراوة” و بسكرة تقلب الطاولة أمام الساورة

تعرض نادي شبيبة القبائل، اليوم السبت، لخسارة قاسية أمام مضيفه في الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة، مولودية وهران بثنائية نظيفة.

ليجمد بذلك رصيد النادي القبائلي عند النقطة السادسة، في المركز التاسع في سلم ترتيب الرابطة المحترفة. بعد ثلاث هزائم و فوزين.

ومن جانبه، حقق نادي مولودية وهران، ثاني فوز هذا الموسم، أمام الشبيبة، ليرتقي “الحمراوة” للمركز السابع برصيد سبعة نقاط.

ولحساب ذات الجولة، تمكن إتحاد بسكرة من تدارك تأخره في النتيجة أمام الضيف شبيبة الساورة بهدف دون رد، وحقق الفوز أمام بهدفين مقابل هدف.

ورفع اتحاد بسكرة، رصيده للنقطة الثامنة، في المركز السادس، أما شبيبة الساورة، تجمد رصيدها عند النقطة الرابعة، في المركز 13.