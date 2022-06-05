شبيبة القبائل تسقط أمام السياسي والساورة تسحق النصرية

سقط أمسية اليوم الأحد فريق شبيبة القبائل في فخ الهزيمة أمام الضيف شباب قسنطينة بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

حيث انتهى اللقاء الذي جرى لحساب الجولة 33 من الرابطة المُحترفة بتفوق السياسي بثلاثية لهدف وحيد.

كما سجل ثلاثية الضيوف، وليد عرجي، ابراهيم ديب من ركلة جزاء، ونصر الدين بولجدري، في الدقائق 24، 79 و86.

بينما وقع، دادي الحسين مواقي، هدف الكناري الوحيد في الدقيقة 49، ليتأجل بذلك ضمان المحليين للمُشاركة في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

نتائج اليوم:

شبيبة الساورة 5-0 نصر حسين داي.

مولودية وهران 4-0 وداد تلمسان.

اتحاد بسكرة 1-1 وفاق سطيف.