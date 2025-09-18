شبيبة القبائل تشد الرحال الى غانا

شد فريق شبيبة القبائل الرحال إلى العاصمة الغانية آكرا، استعدادا لمواجهة نادي بيبايني غولد ستارز، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لمنافسة دوري أبطال إفريقيا. وتندرج هذه المواجهة في إطار بداية مغامرة الفريق القبائلي في المسابقة القارية، حيث يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء العودة في الجزائر.

رحلة شبيبة القبائل نحو غانا تكتسي أهمية كبيرة، إذ يعول الطاقم الفني على جاهزية اللاعبين البدنية والذهنية، خاصة بعد سلسلة التحضيرات التي أجراها الفريق خلال الأسابيع الماضية. كما يضع أنصار النادي آمالا كبيرة على اللاعبين من أجل العودة بنتيجة مرضية تسمح بمواصلة المشوار الإفريقي بثبات، وتؤكد مكانة الشبيبة كواحد من أبرز الأندية الجزائرية في المنافسات القارية.