شبيبة القبائل تشرع في تربصها الأول استعدادا للموسم الجديد

عاد فريق شبيبة القبائل، إلى أجواء العمل، اليوم الإثنين، بعد شهر من الراحة، لمباشرة إستعداداتهم الصيفية، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وإختارت إدارة شبيبة القبائل، إجراء تربصها الأول، بالمركب الرياضي “زكري”، بدائرة “عزازقة” بتيزي وزو، والذي سيدوم إلى غاية الـ08 جويلية الجاري.

وحسب البرنامج المسطر من الطاقم الفني للشبيبة، فإن هذا التربص سيخصص كليا للجانب البدني، أين سيتم تحضيرا اللاعبين للتربص الثاني.

ومن المقرر أن تغادر التشكيلة القبائلية، أرض الوطن، يوم 9 جويلية، باتجاه مدينة ايفيان الفرنسية، لخوض تربصهم الثاني، ما بين 10 إلى 25 جويلية، والذي ستتخلله عدة مباريات ودية.