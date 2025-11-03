شبيبة القبائل تصطدم بالأهلي المصري في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا

تعرف فريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، على منافسيه المقبلين، في دور مجموعات منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وأجرى “الكاف”، اليوم الإثنين، بمدينة جوهانسبورغ، بجنوب افريقيا، سحب قرعة دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، والتي وضعت الشبيبة في المجموعة الثانية.

وسيواجه شبيبة القبائل، في هذه المجموعة، كل من فريق الأهلي المصري، الجيش الملكي المغربي، ويونغ أفريكا التنزاني.

وبالنظر لنتائج هذه القرعة، والأندية التي تضمها هذه المجموعة الثانية، سيخوض فريق شبيبة القبائل، تحد جد صعب، وقوي، من أجل تجاوز هذا الدور، وبلوغ ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.