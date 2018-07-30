شبيبة القبائل تصنع الحدث لدى الصحافة الألمانية

تحدثت الصحافة الألمانية، عن فريق شبيبة القبائل، بعد التربص التحضيري الذي خاضه النادي القبائلي مؤخرا بألمانيا، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

ونشر موقع “سار بروكر” الألماني، مقالا مطولا، أشاد من خلاله بالنادي الأكثر تتويجا في الجزائر، معددا الألقاب التي نالها على المستوى الوطني والقاري.

كما تحدث المقال، عن التربص التحضيري الذي أجرته التشكيلة القبائلية مؤخرا، بألمانيا، والمواجهات الودية التي خاضتها ضد أندية ألمانية.

من جهة أخرى، نشرت صحيفة ألمانية أخرى، مقالا عبر صفحاتها، كشفت من خلاله سبب اختيار الإدارة القبائلية، ألمانيا لخوض تربصها الصيفي.