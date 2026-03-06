شبيبة القبائل تضرب بارادو بثلاثية ومولودية وهران تحقق ريمونتادا أمام خنشلة

أسفرت نتائج الجولة الثانية والعشرين من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن مباريات مثيرة عرفت تألق عدد من الفرق واللاعبين، أبرزهم فريق شبيبة القبائل الذي حقق فوزا مهما على حساب أتلتيك بارادو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جرى بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد.

وشهدت المباراة تألق مهاجم شبيبة القبائل أيمن محيوص الذي سجل ثلاثية كاملة وقاد فريقه إلى انتصار مستحق، مانحا “الكناري” ثلاث نقاط ثمينة في سباق البطولة. ويتربع على عرش هدافي البطولة بـ 9 أهداف.

من جهته، حقق فريق مولودية وهران “ريمونتادا” مثيرة أمام ضيفه اتحاد خنشلة بعدما قلب تأخره في النتيجة إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي احتضنها ملعب ميلود هدفي. وكان اتحاد خنشلة متقدما في النتيجة قبل أن يعود أصحاب الأرض بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث عدل ياسين عليان النتيجة في الدقيقة 87، قبل أن يخطف عبد الرحمان بورديم هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+3، ليمنح أبناء الباهية ثلاث نقاط ثمينة.

وفي مباراة أخرى، تمكنت جمعية الشلف من تحقيق فوز مهم على حساب وفاق سطيف بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى بملعب محمد بومزراق. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب برونو أفوتور، في مواجهة اتسمت بالندية بين الفريقين قبل أن يحسمها أبناء الشلف لصالحهم.

وبهذه النتائج تتواصل إثارة منافسة الرابطة المحترفة الأولى مع اشتداد الصراع بين الفرق سواء على مستوى مقدمة الترتيب أو في أسفل الجدول.

نتائج الجولة:

أ الشلف 1 - 0 و سطيف

ش القبائل 3 – 2 ا بارادو

م وهران 2 – 1 ا خنشلة