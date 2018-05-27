شبيبة القبائل تضمن خدمات هذا الرباعي

توصلت إدارة شبيبة القبائل، سهرة أمس السبت، للإتفاق مع أربعة لاعبين، سيدعمون تشكيلة الكناري، إنطلاقا من الموسم الكروي المقبل.

الخلية المكلفة بالإستقدامات، وعلى رأسها مناجير الفريق، كريم دودان، إختارت الحارس السابق لشباب بلوزداد، عبد القادر صالحي، ليكون أول المستقدمين.

أما الثلاثي الآخر، فيتعلق الأمر بلاعبي نادي بارادو، شحرور إسلام، وبن خليفة طاهر، إضافة للطيب مزياني، الذي لعب الموسم الماضي، معارا لنادي لوهافر الفرنسي.

وتأتي هذه التدعيمات لتؤكد عزم شبيبة القبائل، على العودة بقوة الموسم المقبل، في إنتظار الكشف عن إسم المدرب الجديد للفريق.