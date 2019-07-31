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شبيبة القبائل تطبع 18 ألف تذكرة تحسبا لمباراة المريخ السوداني

الرياضة
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شبيبة القبائل تطبع 18 ألف تذكرة تحسبا لمباراة المريخ السوداني
بقلم كريم.تيغرمت

قررت إدارة شبيبة القبائل، طبع 18 ألف تذكرة، تحسبا للمباراة التي ستجمعهم بنادي المريخ السوداني، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، أن عملية بيع التذاكر ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، بكل من ملعب “01 نوفمبر” بتيزي وزو، وملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية، مناصفة.

وأكد مسؤولو النادي القبائلي من جديد، أن هذه المباراة ستجرى بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية، كما تقرر في وقت سابق.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه نادي المريخ السوداني، يوم “9 أوت” المقبل، لحساب الدور الأول من رابطة أبطال إفريقيا.


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