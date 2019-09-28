شبيبة القبائل تطعن في عقوبة الرابطة وتصفها بالقاسية

أكد عضو هيئة دفاع فريق شبيبة القبائل، المحامي دكال سفيان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الفريق القبائلي سيطعن في عقوبة الرابطة المحترفة.

وكانت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، قد عاقبت شبيبة القبائل بـ 4 مباريات دون جمهور منها مبارتين خارج تيزي وزو.

وجاءت هذه العقوبة بسبب إجتياح أنصار شبيبة القبائل أرضية الميدان خلال لقاء الكلاسيكو أمام شباب بلوزداد مباشرة بعد تسجيل العاصميين الهدف الثالث.

وقال محامي شبيبة القبائل: “نحن واعون بهذه العقوبة المخففة ومرتاحون بعض الشيء لتفادي الأسوأ، ولكننا سنطعن في هذا الحكم لأن الفريق لم يكن مسؤولا وإنما ضحية الأحداث التي جرت خلال هذا المباراة”.