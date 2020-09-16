شبيبة القبائل تطعن في عقوبة لجنة الإنضباط

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، تقدمها بطعن، لدى لجنة الطعون، بخصوص العقوبة الأخيرة المسلطة على رئيس النادي شريف ملال.

وكشفت إدارة الشبيبة عبر، حسابها الرسمي، عن ايداع محامي الفريق لطعن، أمس الثلاثاء، لدى لجنة الطعون، التابعة للفاف.

ويسعى مسؤولو الكناري، من خلال هذه الخطوة، تخفيف العقوبة المسلطة على رئيس النادي، بحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة سنتين.

يذكر أن لجنة الإنظباط، كانت قد أصدر هذه العقوبة في حق رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، بعد تصريحاته ضد الفاف، والرابطة المحترفة لكرة القدم.