شبيبة القبائل تطلق حملة جمع تبرعات لمحاربة كورونا

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، بالتعاون مع جمعية “s.o.s” تيزي وزو، عن حملة جمع تبرعات لمحاربة كورونا، ولمساعدة المتظررين منه.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، تعلن من خلالها، انطلاق حملتها في جمع التبرعات لفائدة المتظررين من كورونا، والعائلات المحتاجة.

ودعت إدارة الكناري، رجال الأعمال، التجار، والمستثمرين، للتبرع لشراء معدات لصالح المستشفيات، من أقنعة، وألبسة واقية، بالإضافة للمواد الغذائية لصالح العائلات المحتاجة.

ووضع مسؤولو شبيبة القبائل، رقم حساب بنكي خاص، تحت تصرف الأشخاص الراغبين في تقديم مساعداتهم المالية، كما بإمكانهم تقديمها عبر فرع جمعية “s.o.s” تيزي وزو.