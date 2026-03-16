شبيبة القبائل تطلق موقعا الكترونيا

أطلق نادي شبيبة القبائل، أمس الأحد، موقعا الكترونيا رسميا، خاصا بالفريق، ليكون بذلك، ثاني فريق محترف يطلق موقعا الكترونيا خاصا بعد مولودية الجزائر.

وحمل الموقع الالكتروني لـ”الكناري” العديد من المحطات التاريخية للنادي الأكثر تتويجا في الجزائر. إلى جانب معلومات تخص أساطير النادي وفترة تواجدهم مع الفريق.

كما يتضمن موقع الشبيبة، متجرا الكترونيا سيتم إطلاقه قريبا، إلى جانب وجود قائمة اللاعبين الحاليين وبرنامج الفريق في الموسم الجاري.

وجاء الموقع الالكتروني لشبيبة القبائل، باللغة الفرنسية فقط. وهو الأمر الذي أثار استياء عشاق اللونين الأصفر والأخضر. الذين طالبوا بضرورة وجود اللغة الأمازيغية، على اعتبارها رمزا للنادي والمنطقة.