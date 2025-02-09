شبيبة القبائل تطمئن حول الحالة الصحية للرئيس الهادي ولد علي

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عبر بيان لها، على الفايسبوك، اليوم الأحد، عن تواجد الرئيس الهادي ولد علي في حالة صحية جيدة بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وقالت إدارة الكناري، ان الرئيس ولد علي في حالة أفضل بكثير و تحسنت حالته الصحية بشكل واضح، ليعود إلى مهامه قريبا في قيادة الفريق.

كما أكدت، الإدارة أن الرئيس ولد علي أعرب عن خالص امتنانه للجميع الذين أظهرو دعمهم و اهتمامهم له خلال الفترة الحرجة.

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