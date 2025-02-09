إعــــلانات
الرياضة

شبيبة القبائل تطمئن حول الحالة الصحية للرئيس الهادي ولد علي

بقلم عزيز طالبي
شبيبة القبائل تطمئن حول الحالة الصحية للرئيس الهادي ولد علي
شبيبة القبائل
  • 363
  • 0

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عبر بيان لها، على الفايسبوك، اليوم الأحد، عن تواجد الرئيس الهادي ولد علي في حالة صحية جيدة بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وقالت إدارة الكناري، ان الرئيس ولد علي في حالة أفضل بكثير و تحسنت حالته الصحية بشكل واضح، ليعود إلى مهامه قريبا في قيادة الفريق.

كما أكدت، الإدارة أن الرئيس ولد علي أعرب عن خالص امتنانه للجميع الذين أظهرو دعمهم و اهتمامهم له خلال الفترة الحرجة.

cإضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/Vwb37
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر