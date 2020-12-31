شبيبة القبائل تطيح بعين مليلة وتحقق أول فوز داخل الديار

حقق فريق شبيبة القبائل اليوم الخميس، أول فوز له داخل الديار، خلال المواجهة التي جمعتهم بالضيف جمعية عين مليلة.

وتمكن أشبال المدرب يوسف بوزيدي، من تسجيل الهدف الوحيد في هذه المباراة المتأخرة عن الجولة الخامسة، في الدقيقة الـ26، عن طريق اللاعب كروم.

ورغم المحاولات العديد لجمعية عين مليلة، من أجل تعديل النتيجة، إلا أن الشبيبة تمكنت من الحفاظ على تقدمها إلى غاية نهاية المبارة بنتيجة 1-0.

وبهذا تمكن شبيبة القبائل من تحقيق أول فوز لها داخل الديار هذا الموسم، في حين تعد هذه أول هزيمة لجمعية عين مليلة هذا الموسم.