شبيبة القبائل تطيح بـ إتحاد العاصمة في عقر الديار و تنفرد بالمركز الثالث

تمكن نادي شبيبة القبائل، اليوم السبت، من تحقيق فوز ثمين أمام مستضيفه إتحاد العاصمة، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة.

وشهدت المواجهة التي إحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، تقديم الفريقين لأداء باهت طيلة التسعين دقيقة. حتى تمكن لاعب الشبيبة، بوباكار صار، من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء، في آخر أنفاس اللقاء، بتسديدة من داخل منطقة العمليات، مستغلا خطأ في التغطية من دفاع الإتحاد.

ورفع شبيبة القبائل بهذا الفوز، رصيده للنقطة الـ40 في المركز الثالث في الترتيب العام. فيما تجمد رصيد إتحاد العاصمة عند النقطة الـ33 في المركز الخامس.