شبيبة القبائل تطيح بـ “سوسطارة” و تحقّق الأهم في صراع البقاء

تمكن فريق شبيبة القبائل من الفوز على الضيف إتحاد العاصمة في اللقاء المتأخر من عمر منافسة الرابطة المحترفة الاولى.

وجرت المباراة المثيرة بملعب 1 نوفمببر بتيزي وسط حضور جماهير غفير من أبناء الفريق القبائلي.

كما حقّق المدرب يوسف بوزيدي أول انتصار له على رأس العارضة الفنية للفريق القبائلي في انتظار التأكيد في قادم المواعيد.

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