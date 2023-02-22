شبيبة القبائل تطير إلى الكونغو تحسبا لمواجهة فيتا كلوب

غادرت بعثة فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، أرض الوطن، باتجاه الكونغو، تحسبا لمواجهة نادي فيتا كلوب ضمن رابطة أبطال افريقيا.

وغادرت بعثة الشبيبة مطار هواري بومدين، نحو الكونغو، على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

كما كشفت إدارة الفريق، عن تنقل وفدها، بتعداد يضم واحد وعشرون لاعبا، بالإضافة لأعضاء الأطقم الفنية، الطبية والإدارية.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه مضيفها فيتا كلوب، يوم السبت المقبل، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.