شبيبة القبائل تعزز جهازها الفني بالتقني الفرنسي جيفري فالين

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم، عن انضمام التقني الفرنسي جيفري فالين، إلى الطاقم الفني للفريق الأول، ليتولى منصب المدرب المساعد، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، عبر بيان رسمي، عن تعيين جيفري فالين، مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول.

وأكدت إدارة “الكناري” أن فالين يمتلك تجربة معتبرة في عالم كرة القدم الاحترافية. وسيضع خبرته ومعرفته الفنية في خدمة الفريق، للمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة خلال الموسم المقبل.

ورحّبت إدارة “الكناري” بوافدها الجديد، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يشكل إضافة نوعية للجهاز الفني ويساهم في قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية.