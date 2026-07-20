الرياضة شبيبة القبائل تعزز جهازها الفني بالتقني الفرنسي جيفري فالين بقلم عزيز طالبي نشر في 20 جويلية 2026 - 18:47 شارك غرِّد أرسل 74 0 أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم، عن انضمام التقني الفرنسي جيفري فالين، إلى الطاقم الفني للفريق الأول، ليتولى منصب المدرب المساعد، استعدادًا للموسم الكروي الجديد. وكشفت إدارة شبيبة القبائل، عبر بيان رسمي، عن تعيين جيفري فالين، مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول. وأكدت إدارة “الكناري” أن فالين يمتلك تجربة معتبرة في عالم كرة القدم الاحترافية. وسيضع خبرته ومعرفته الفنية في خدمة الفريق، للمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة خلال الموسم المقبل. ورحّبت إدارة “الكناري” بوافدها الجديد، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يشكل إضافة نوعية للجهاز الفني ويساهم في قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية. رابط دائم : https://nhar.tv/NpZfK اقرأ أيضا الكشف عن تشكيلة مصر في مواجهة الأرجنتين الرياضة 07 جويلية نجم بن عكنون يجدد عقد مدربه منير زغدود الرياضة 09 جويلية شابويزا: "حظوظ الجزائر وسويسرا في التأهل متساوية" الرياضة 01 جويلية ماندي يعود إلى الليغا الإسبانية لخوض تجربة جديدة الرياضة 16 جويلية بيتكوفيتش: "سندخل مواجهة سويسرا بإيمان كامل في قدرتنا على التأهل" الرياضة 01 جويلية صادي يعزي في وفاة والد المدرب أرزقي رمان الرياضة 14 جويلية حاج موسى يحسم وجهته المستقبلية الرياضة 30 جوان بيتكوفيتش: "منتخب سويسرا كان أقوى منا على الميدان" الرياضة 03 جويلية وديتان أمام زامبيا في برنامج سيدات "الخضر" الرياضة 08 جويلية عمراني: "أتشرف بتواجدي مع أولمبيك أقبو الذي يتميز بتنظيم كبير" الرياضة 09 جويلية