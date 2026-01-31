شبيبة القبائل تعقّد مهمتها في دوري أبطال إفريقيا

تعرضت شبيبة القبائل، اليوم السبت، لهزيمة جديدة في مسارها القاري، بعدما سقطت بهدف دون رد أمام نادي (AS FAR).

في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، عن المجموعة الثانية.

وجاءت هذه الخسارة لتضع الفريق القبائلي في المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة، وذلك قبل جولتين فقط من إسدال الستار على مرحلة المجموعات، ما يزيد من تعقيد حظوظه في بلوغ الدور المقبل.

وكانت شبيبة القبائل قد استهلت مشوارها في المنافسة القارية بخسارة ثقيلة في الجولة الأولى أمام الأهلي المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن تكتفي بتعادل سلبي في الجولة الثانية والثالثة أمام يونغ أفريكانز التنزاني و as far، قبل أن يتلقى الهزيمة في مواجهة الإياب لحساب الجولة الرابعة.

وفي المباراة الأخرى عن نفس الجولة، حقق الأهلي المصري تعادلًا ثمينًا أمام يونغ أفريكانز، نتيجة مكّنته من رفع رصيده إلى 8 نقاط، متصدرًا ترتيب المجموعة الرابعة.

وباتت شبيبة القبائل مطالبة بتحقيق نتائج إيجابية في الجولتين المتبقيتين، أمام الأهلي داخل الديار وأمام يونغ أفريكانز خارج الديار وانتظار تعثر منافسيها، من أجل الإبقاء على آمالها في المنافسة القارية، في وقت يزداد فيه الضغط على الطاقم الفني واللاعبين لإنقاذ موسم الفريق.