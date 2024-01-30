شبيبة القبائل تعلن إنهاء عقد بوخنشوش

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، إنهاء عقد متوسط الميدان سليم بوخنشوش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

وشكرت إدارة شبيبة القبائل اللاعب على كل ما قدمه للنادي مع التمنيات بالنجاح في بقية مشواره الكروية.

و دخلت عدد من الفرق الجزائرية في مفاوضات مع ابن مدينة باتنة أبرزهم إتحاد العاصمة، الذي يصر على انتدابه للقلعة الحمراء.

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