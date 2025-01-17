شبيبة القبائل تعلن التعاقد مع متوسط الميدان الفرانكو جزائري مهدي بوجمعة

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، تعاقدها مع متوسط الميدان الفرانكو الجزائري، مهدي بوجمعة، بعقد يمتد سنتين ونصف.

ليكون بذلك أول صفقات الميركاتو الشتوي للنادي القبائلي.

وسبق للاعب، مهدي بوجمعة، خوض العديد من التجارب الأوروبية، أبرزها في نادي غانغون الفرنسي، هاتاي التركي، و فيرينسيفاروس المجري. وآخرها مع نادي كوريم في الدرجة الثانية التركية.

وكان قريبا جدا من حمل قميص المنتخب الوطني في عهد الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي.