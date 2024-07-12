شبيبة القبائل تعلن تعاقدها مع المالي كانوتي ساديو

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن التعاقد مع اللاعب المالي كانوتي ساديو، اليوم الجمعة، بموجب عقد مدت سنتين.

و قدمت إدارة الكناري المستقدم الجديد كانوتي ساديو بطريقة جميلة جدا، عبر الصفحة الرسمية للممول الأول للفريق “موبيليس” عن طريق الاعتماد على تقنية “الدرون” بالملعب التحفة حسين ايت احمد بتيزي وزو.

وقامت إدارة الفريق القبائلي بذات الخطوة بعد ساعات فقط، من تقديم اللاعب لحمري أيمن عبد العزيز. الذي استقدم من فريقه السابق شبيبة الساورة.