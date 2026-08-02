شبيبة القبائل تعلن تعاقدها مع بلحوسني

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأحد، تعاقدها مع المهاجم ايهاب بلحوسيني، ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية.

ونشرت إدارة الشبيبة، عبر الموقع الرسمي للفريق، عن تدعيمها خط هجوم الفريق، بخدمات بلحوسني، قادما من شباب بلوزداد.

كما أكد ذات البيان، توقيع بلحوسني، على عقده الجديد مع “الكناري” بعد استكمال جميع الاجراءات الادارية الخاصة بصفقة تحويله.

وأبدت إدارة شبيبة القبائل، أملها في تسخير ايهاب بلحوسني، امكانياته، وخبرته لفائدة الفريق، مع تمنياتها له بالنجاح بألوان شبيبة القبائل.