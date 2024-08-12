شبيبة القبائل تعلن تنازل 3 مساهمين عن أسهمهم

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، عن تنازل 3 مساهمين عن أسهمهم، لفائدة شركة “موبيليس” المالك، لأغلبية أسهم الفريق.

وكشفت إدارة الكناري، في بيان لها أمس الأحد، بأنها وجهت دعوة يوم الخميس 8 أوت الجاري. للمساهمين من أجل التنازل عن أسهمهم.

مشيرة إلى أن 3 مساهمين لبوا النداء، والتقوا أمس 11 أوت الجاري. بالرئيس المدير العام لـ”موبيليس” شوقي بوخزاني، أين وقعوا بمكتب أحد الموثقين، على وثيقة التنازل عن الأسهم.

ويتعلق الأمر بكل من رشيد أزواو ومراد زياد وآيت مولود جعفر، ممثلا عن النادي الهاوي لشبيبة القبائل، حسبما جاء في بيان إدارة الفريق.

ووجهت إدارة الشبيبة شكرها إلى المساهمين الثلاثة، واستجابتهم لنداءها، كما اغتنمت الفرصة. من أجل إبلاغ 7 مساهمين آخرين، على ضرورة الاتصال بالإدارة لمواصلة عملية التنازل عن الأسهم.

ويتعلق الأمر، بكل من شلول عاشور، وبن عبد الرحمن نسيم، وشيوخ خليفة، وبوزيت عبد الله وكرداش كريم وياريشن عمار يزيد وزميرلي أحمد.