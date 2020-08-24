شبيبة القبائل تعلن جاهزية منشآتها لإستقبال لاعبي الفريق

الرياضة
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شبيبة القبائل تعلن جاهزية منشآتها لإستقبال لاعبي الفريق
بقلم كريم.تيغرمت

أعلنت إدارة فريق شبيببة القبائل، عن جاهزية منشآتها للشروع في استقبال لاعبي الفريق، قبل خمسة أيام عن التريخ المحدد لبداية التحضيرات الصيفية للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة النادي القبائلي، عبر حسابها الرسمي، عن اتمامها أمس الأحد، عملية تعقيم مقر إقامة لاعبي الفريق.

وأوضح مسؤولو الشبيبة، أنه تم تهيئة جميع الظروف، التي تسمح بعودة لاعبيها إلى مقر إقامتهم التابع للنادي، انطلاقا من 27 أوت الجاري.

وفي ذات الصدد، سيشرع الطاقم الطبي للكناري، غدا الثلاثاء، في إجراء فحوصات طبية معمقة للاعبين المستقدمين الجدد في الفريق.

يذكر أن إدارة شبيبة القبائل، قد حددت في وقت سابق، تاريخ 29 أوت، كموعد لبداية التربص التحضيري للفريق، استعداد للموسم الكروي 2020-2021.


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