شبيبة القبائل تعلن خروج غايا مرباح من المستشفى

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، عن خروج الحارس، غايا مرباح، من مستشفى نذير محمد بعد خضوعه لعملية جراحية. إثر إصابته بكسر مزدوج على مستوى الساق خلال المباراة الودية أمام اتحاد بسكرة.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، أنها وفرت أفضل الظروف لإعادة تأهيل الحارس غايا مرباح. كما سيظل طاقمها الطبي جاهزاً بالكامل لمراقبة تطور حالته من كثب.

هذا وقالت إدارة الكناري، أن الطاقم الطبي سيرافق، غايا مرباح، طوال فترة النقاهة، مع التفاول برؤيته على أرضية الملعب خلال مرحلة العودة.