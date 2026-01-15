شبيبة القبائل تعلن رفع عقوبة المنع من الانتدابات

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم، رفع عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد، التي كانت مفروضة على الفريق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب مستحقات مالية عالقة لفائدة النادي التركي بانديرما سبور.

وأوضحت إدارة النادي، في بيان رسمي، أن الملف تم تسويته بشكل نهائي بعد دفع المستحقات المالية المطلوبة. ما سمح برفع العقوبة وتمكين الفريق من استعادة حقه في تسجيل لاعبين جدد.

وبهذه المناسبة، تقدّمت إدارة شبيبة القبائل بجزيل الشكر والتقدير لكل الأطراف التي ساهمت، من قريب أو بعيد، في حل هذا الإشكال. مثمّنة الجهود المبذولة وروح التعاون التي سمحت بتسوية القضية في أقرب الآجال.

ويعدّ هذا التطور خبراً ساراً لأنصار “الكناري”، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، حيث سيسمح رفع العقوبة للإدارة بالتحرّك بحرية أكبر في سوق الانتقالات وتعزيز صفوف الفريق بما يخدم طموحاته الرياضية.