شبيبة القبائل تعلن عن استقدام الثلاثي مقدم وحميدي وعجوم

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، عن مواصلتها لعملية الاستقدامات تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة الكناري عبر بيان لها، في الصفحة الرسمية للممول الرسمي “موبيليس” عن انتقال الثلاثي إيدير مقدم و محمد رضا حميدي ولوناس عجوم بصفة رسمية إلى الفريق.

كما رحبت الإدارة القبائلية بالثلاثي وقالت “مرحبا بكم في بيت الشبيبة” بعدما نشرت فيديو جميل جدا للثلاثي، بالملعب التحفة “المجاهد حسين ايت احمد” بمدينة تيزي وزو.