شبيبة القبائل تعلن عن شراكة جديدة مع “إيفري”

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن توقيع عقد رعاية جديد مع العلامة التجارية “إيفري”، أحد أبرز الأسماء في قطاع المياه المعدنية بالجزائر. والتي تعَدُّ شريكًا وفيًا للرياضة الجزائرية ولفريق الشبيبة على وجه الخصوص.

ويجسّد هذا الاتفاق استمرارًا لعلاقة طويلة الأمد بين الطرفين، تقوم على الثقة المتبادلة والوفاء والطموحات المشتركة. إذ يهدف هذا التعاون إلى تعزيز صورة النادي ودعم مشاريعه التنموية. إلى جانب المساهمة في ترسيخ حضور العلامة التجارية “إيفري” بين جماهير الكرة الجزائرية.

وأكدت إدارة الشبيبة أن هذه الشراكة تدخل ضمن استراتيجية شاملة لتقوية الجانب التجاري والمالي للنادي. بما يعود بالفائدة على تطوره الرياضي والمؤسساتي.

كما عبّرت عن اعتزازها بالعلاقة المتميزة التي تربطها بـ “إيفري”، مؤكدة أن هذا التعاون يعَدُّ نموذجًا ناجحًا لشراكة رابح-رابح.