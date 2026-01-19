شبيبة القبائل تعلن فسخ عقد لاعبها بوجمعة

أعلنت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، عن فسخ عقد لاعب وسط ميدانها مهدي بوجمعة، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايسبوك”، خبر فسخ اللاعب مهدي بوجمعة.

كما أوضح مسؤولو الشبيبة، بأن فسخ العقد الذي يربطها باللاعب بوجمعة، تم برضى كلا الطرفين.

وحرصت إدارة شبيبة القبائل، على توجيه الشكر لمهدي بوجمعة، على كل ما قدمه للفريق، متمنية له التوفيق في باقي مشواره الكروي.