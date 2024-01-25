شبيبة القبائل تعلن فسخ عقد مدربها روي ألميدا

فسخت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم الخميس، العقد الذي يربطها مع المدرب البرتغالي روي ألميدا.

وأعلنت إدارة النادي القبائلي، من خلال مديرها الرياضي، عز الدين آيت جودي، عن فسخ عقد المدرب روي ألميدا.

وأوضح آيت جودي، بأن هذا القرار الذي تم اتخاده بالتشوار بين مسؤولي إدارة الفريق، يأتي بسبب عدم اقتناعهم بعمل، ونتائج التقني البرتغالي.

وأوكلت إدارة شبيبة القبائل، مهمة الإشراف علىا الفريق للمدرب المساعد محمد لاسات، ومدرب حراس المرمى لوانس قواوي، إلى غاية تنصييب مدرب جديد للفريق.