شبيبة القبائل تعلن فسخ عقد مهاجمها البوركينابي

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم السبت، عن فسخ عقد مهاجمها البوركينابي، محمد لمين واتارا، قبل نهاية الموسم الجاري.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، بيانا عبر الصفحة الرسمية للفريق، أكدت فيه انهاء مشوار المهاجم واتارا مع الفريق.

كما أوضح بيان الشبيبة، بأن فسخ العقد مع واتارا، تم بالتراضي، ليكون بذلك المهاجم البوركينابي أول المسرحين من الفريق.

وفي ختام بيانها، أبدت إدارة شبيبة القبائل، تمنياتها بالتوفيق للمهاجم البوركينابي في باقي مشواره.