شبيبة القبائل تعلن فسخ عقود 4 لاعبين

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، رسميا عن فسخ عقود 4 لاعبين دفعة واحدة، بطريقة ودية.

ويتعلق الأمر بكل من أسامة قتال وفايق عمران، بالإضافة إلى فؤاد دغرار ورفيق منداس، حسبما جاء في الصفحة الرسمية للنادي القبائلي.

وشكرت إدارة الكناري الرباعي على المشوار الذي بصم عليه مع النادي، متمنية له التوفيق في مشواره الرياضي.

للإشارة فإن عقد قتال كان سينتهي شهر أوت 2025، بينما ينتهي عقد فايق عمران أوت 2026. وزغرار سبتمبر 2027، ورفيق منداس القادم من شباب بلوزداد سبتمبر 2026.