شبيبة القبائل تعود إلى “أقبو”   

قررت إدارة فريق شبيبة القبائل العودة إلى مدينة “أقبو” ببجاية، لخوض التربص التحضيري الثالث للفريق هذا الصيف.

وكشفت إدارة الكناري، أن التربص الثالث للفريق، يجري بفندق “أطلانتيس” ببجاية، انطلاقا من يوم الإثنين المقبل.

وسيدوم هذا التربص الذي سيجري تحت قيادة المدرب يامن الزلفاني، لمدة “10 أيام”، إلى غاية الـ15 من شهر أكتوبر الجاري.

يذكر أن شبيبة القبائل، أجرت تربصها التحضيري الأول بنفس الفندق ببجاية، وقررت العودة إليه من جديد، بالنظر لتوفره على كل الظروف، والإمكانيات، التي تسمح بضمان تربص في المستوى.