شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات و”سوسطارة” تسترجع الوصافة

عادت شبيبة القبائل إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في البطولة المحترفة، جاءت أمام كل من النادي الرياضي القسنطيني، اتحاد الجزائر ووفاق سطيف.

وتمكن “الكناري” من تحقيق فوز مهم، مساء اليوم السبت، على حساب أولمبي الشلف، بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة الـ14 من المنافسة.

هذا الانتصار سمح لشبيبة القبائل برفع رصيدها إلى 18 نقطة والارتقاء إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل بقية مشوار مرحلة الذهاب.

وتبقى أمام الشبيبة مواجهتان مؤجلتان، الأولى أمام مولودية الجزائر عن الجولة السادسة، والثانية أمام مستقبل الرويسات عن الجولة الـ12، على أن تختتم مرحلة الذهاب بمواجهة قوية أمام شباب بلوزداد.

في المقابل، يواصل أولمبي الشلف معاناته في أسفل الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة فقط، ما يجعله مطالبًا بردة فعل قوية في الجولات القادمة للهروب من مناطق الخطر.

ولحساب نفس الجولة، تمكن نادي أتلتيك بارادو من تحقيق فوز ثمين أمام مستقبل الرويسات، ليصل إلى النقطة 16 في المركز الحادي عشر.

أما الرويسات، فقد تلقى هزيمته الثانية تواليًا بعد الخسارة السابقة أمام اتحاد الجزائر (2-0)، ليبقى بدوره عند 16 نقطة في المركز نفسه.

من جهته، فرض اتحاد الجزائر، وصيف الترتيب، التعادل خارج الديار أمام أولمبيك آقبو بملعب الوحدة المغاربية بنتيجة هدف لمثله.

وبهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر مولودية الجزائر الذي يتربع على الصدارة بـ28 نقطة مؤقتًا، مع الإشارة إلى أن “العميد” ما يزال يملك ثلاث مباريات مؤجلة قد تعزز موقعه في الريادة.

كما حقق شبيبة الساورة، أمس الجمعة، فوزا مستحقا أمام مولودية البيض بنتيجة (2-1)، ويرفع رصيده للنقطة 22 في المركز الثالث. فيما لايزال مولودية البيض عاجزا عن الفوز مكتفيا بثلاث تعادلات فقط منذ إنطلاق الموسم في المركز الأخير.

و إفترق اتحاد خنشلة وشباب قسنطينة بالتعادل السلبي، ليرفع النادي الخنشلي رصيده للنقطة 21 خامسا، و “السياسي” ثامنا برصيد 19 نقطة.

وستستكمل فعاليات الجولة 14 ، يوم الإثنين، بإجراء ثلاث مواجهات على النحو التالي:

مولودية الجزائر - وفاق سطيف بداية من الساعة 19.30

مولودية وهران – شباب بلوزداد بداية من الساعة 17.00

ترجي مستغانم – نجم بن عكنون بداية من الساعة 14.00