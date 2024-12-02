شبيبة القبائل تعود بالتعادل من السّاورة

عاد فريق شبيبة القبائل، بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، بتعادل مثير من ملعب مستضيفه نادي شبيبة الساورة.

وحقق الكناري التعادل بنتيجة هدف لمثله أمام نسور الجنوب، ضمن مباريات الجولة الـ11 من منافسات الرابطة المحترفة.

وعرفت المباراة احتساب الحكم قاموح ركلة جزاء لشبيبة الساورة في الدقيقة الـ26، احتج عليها لاعبو شبيبة القبائل. إلى جانب ذلك، شهدت المباراة تسجيل فريق شبيبة القبائل ثاني هدف له، قبل أن يرفض احكم بوجود خطأ على المدافع مداني.